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3 лютого • оновлено в 14:40
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В Україні представили новий BMW X6 2020: фото, характеристики, ціни

1.1т
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Компанія BMW Україна вивела на наш ринок новий кросовер – X6 2020. Презентація моделі відбулася на минулих вихідних у Києві в рамках Ukrainian Fashion Week.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Україні BMW X6 третього покоління (G06) приїхав в трьох версіях – X6 xDrive 40I, X6 M50I, X6 xDrive 30d і X6 M50d. При цьому доступний автомобіль в двох пакетах – M Sport та M Performance. Найдешевший X6 обійдеться трохи більше ніж у 2,3 млн грн, а найдорожчий – в майже у 2,9 млн.

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

Новини
Водневі електрокари скоро коштуватимуть, як бензинові авто — BMW

BMW X6 2020 покоління G06, як і його попередник, є купеобразного кросовером, однак він успадкував усі "останні досягнення" від звичайного кросовера BMW X5 нового покоління. Офіційно новинку представили влітку 2019 го, і ось тепер, через півроку, вона приїхала до українських дилерів.

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

У порівнянні з попередником BMW X6 G06 пропонує більш спортивний та "злий" зовнішній вигляд (звертають на себе увагу гострі лінії, роз'єднаний спойлер, укрупнена радіаторна решітка), збільшені розміри (4935 х 2004 х 1696 мм), змінений салон (в дусі того ж X5, з цифровою приборкою та екраном мультимедіа на 12,3 дюйми), а також розширений список електронних асистентів (вже у "базу" включені функції виявлення сліпих зон, попередження про вихід зі смуги руху, зіткнення позаду, плюс є чотирьохзонний клімат-контроль, тримачі стаканів з підігрівом/охолодженням, система об'ємного звучання Bowers & Wilkins Diamond з 20 динаміками і т.д.).

BMW X6 2020 на Україні - комплектації і ціни

BMW X6 2020 на Україні - комплектації і ціни

Скріншот прайс-листа

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

BMW X6 2020

BMW X6 2020

press.bmwgroup.com

Двигуни для нового BMW X6 – два бензинові мотори (3,0-літровий потужністю 340 к.с. при 447 Нм та 4,4-літровий V8 на 530 кінських сил і 750 Нм крутного моменту) і пара дизелів (обидва об'ємом 3.0 літра, але з різною віддачею – на 265 к.с./457 Нм та 400 л.с./760 Нм). Всі силові установки стикуються з 8АКПП. Зі старшим бензиновим мотором купеподібний кросовер прискорюється до "сотні" за 4,1 сек і розвиває максимальну швидкість у 250 км/год, а з дизелем ці показники становлять 5,2 сек і 230 км/год відповідно.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в BMW пояснили, як назва їх марки вимовляється на різних мовах.

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Автор
Валентин Петров
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