В Україні представили новий BMW X6 2020: фото, характеристики, ціни

Компанія BMW Україна вивела на наш ринок новий кросовер – X6 2020. Презентація моделі відбулася на минулих вихідних у Києві в рамках Ukrainian Fashion Week.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Україні BMW X6 третього покоління (G06) приїхав в трьох версіях – X6 xDrive 40I, X6 M50I, X6 xDrive 30d і X6 M50d. При цьому доступний автомобіль в двох пакетах – M Sport та M Performance. Найдешевший X6 обійдеться трохи більше ніж у 2,3 млн грн, а найдорожчий – в майже у 2,9 млн.

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 покоління G06, як і його попередник, є купеобразного кросовером, однак він успадкував усі "останні досягнення" від звичайного кросовера BMW X5 нового покоління. Офіційно новинку представили влітку 2019 го, і ось тепер, через півроку, вона приїхала до українських дилерів.

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

BMW X6 2020 в Україні

У порівнянні з попередником BMW X6 G06 пропонує більш спортивний та "злий" зовнішній вигляд (звертають на себе увагу гострі лінії, роз'єднаний спойлер, укрупнена радіаторна решітка), збільшені розміри (4935 х 2004 х 1696 мм), змінений салон (в дусі того ж X5, з цифровою приборкою та екраном мультимедіа на 12,3 дюйми), а також розширений список електронних асистентів (вже у "базу" включені функції виявлення сліпих зон, попередження про вихід зі смуги руху, зіткнення позаду, плюс є чотирьохзонний клімат-контроль, тримачі стаканів з підігрівом/охолодженням, система об'ємного звучання Bowers & Wilkins Diamond з 20 динаміками і т.д.).

BMW X6 2020 на Україні - комплектації і ціни Скріншот прайс-листа

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

BMW X6 2020 press.bmwgroup.com

Двигуни для нового BMW X6 – два бензинові мотори (3,0-літровий потужністю 340 к.с. при 447 Нм та 4,4-літровий V8 на 530 кінських сил і 750 Нм крутного моменту) і пара дизелів (обидва об'ємом 3.0 літра, але з різною віддачею – на 265 к.с./457 Нм та 400 л.с./760 Нм). Всі силові установки стикуються з 8АКПП. Зі старшим бензиновим мотором купеподібний кросовер прискорюється до "сотні" за 4,1 сек і розвиває максимальну швидкість у 250 км/год, а з дизелем ці показники становлять 5,2 сек і 230 км/год відповідно.

Нагадаємо, як раніше розповідав OBOZREVATEL, в BMW пояснили, як назва їх марки вимовляється на різних мовах.

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