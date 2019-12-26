В Україні мають намір посилити покарання для водіїв, які вчинили наїзд на людину, що спричинив травмування або загибель пішохода. Також планується збільшити низку штрафів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає пресслужба МВС України на Facebook. Законопроєкти незабаром будуть відправлені до Верховної Ради.

Законопроєктами пропонується внести зміни до: Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України, Закон України "Про дорожній рух" та Закону України "Про Національну поліцію".

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год – 3400 грн (зараз 510 грн); за залишення місця ДТП – 3400 грн (зараз 255 грн) і передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами терміном 6 місяців за водіння особою, яка не має на це права – 10 200 грн (зараз 510 грн)", – повідомив Геращенко.

В Україні посилять покарання і штрафи для водіїв slovoidilo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні мають намір змінити більшість штрафів.

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