У четвер, 3 вересня, Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за крадіжку авто.

За проєкт закону №3301 "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо вдосконалення законодавства в сфері протидії незаконному заволодінню транспортним засобом" проголосували 309 нардепів.

У тексті закону вказано, що підробка, заміна або знищення ідентифікаційного номера транспортного засобу, яким незаконно заволоділи, його реалізація – караються штрафом від однієї тисячі (17 000 грн) до однієї тисячі двохсот (20 400 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

За ті самі дії, вчинені організованою групою або злочинною організацією, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років із конфіскацією майна.

В Україні посилили покарання за викрадення авто Скриншот

Відзначимо, що зараз за законом за знищення, підробку або заміну номерів агрегатів авто або заміну ідентифікаційного номера накладається штраф від 150 (2550 грн) до 250 (4250 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеженням волі на термін до 3 років.

Зазначається, що під ідентифікаційним номером транспортного засобу треба розуміти номерну панель з ідентифікаційним номером транспортного засобу, номери (номерні таблички) двигуна, кузова чи шасі (рами).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 1 червня в Україні стартувала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

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Крім того, в Україні мають намір повернути обов'язковий техогляд автомобілів і великі штрафи за його прострочення.

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