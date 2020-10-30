В Україні помітили VW Passat з дуже незвичайним причепом

Віталій Сазонов Новини 09:40, 30.10.2020

У Києві сфотографували незвичайний Volkswagen Passat B5. Автомобіль звернув на себе увагу так званим причепом-половинкою – оригінальний "доважок" зроблений із задньої частини такого самого "Пасату".

Відповідні фото з'явилися у Facebook-спільності "Підслухано у водіїв Київ". Як видно на знімках, причіп "акуратно" вписаний в загальну картину. У нього такий самий колір, як і в основної машини, а також аналогічні колеса. Крім того, схожість спостерігається по тонуванню скла та молдингам на даху.

VW Passat з незвичайним причепом
facebook.com/poduvod

Треба сказати, власник підійшов до "тюнінгу" грунтовно, однак це було не дарма – вийшло дуже стильно.

VW Passat з незвичайним причепом
facebook.com/poduvod
VW Passat з незвичайним причепом
facebook.com/poduvod
Коментарі до посту, Дмитро Форостовець, Facebook

До речі, подібні причепи користуються популярністю в Європі та США, а ось серед українських автомобілістів подібні рішення – велика рідкість.

VW Passat з незвичайним причепом
Скріншот публікації

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українські майстри схрестили BMW і "Таврію". Таке незвичайне авто було створено для дріфту.

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