В Україні помітили VW Passat з дуже незвичайним причепом

У Києві сфотографували незвичайний Volkswagen Passat B5. Автомобіль звернув на себе увагу так званим причепом-половинкою – оригінальний "доважок" зроблений із задньої частини такого самого "Пасату".

Відповідні фото з'явилися у Facebook-спільності "Підслухано у водіїв Київ". Як видно на знімках, причіп "акуратно" вписаний в загальну картину. У нього такий самий колір, як і в основної машини, а також аналогічні колеса. Крім того, схожість спостерігається по тонуванню скла та молдингам на даху.

Треба сказати, власник підійшов до "тюнінгу" грунтовно, однак це було не дарма – вийшло дуже стильно.

До речі, подібні причепи користуються популярністю в Європі та США, а ось серед українських автомобілістів подібні рішення – велика рідкість.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що українські майстри схрестили BMW і "Таврію". Таке незвичайне авто було створено для дріфту.