В Україні помітили новий позашляховик BMW за 140 000 євро

Новий позашляховик BMW X5 M 2020 модельного року – потужний і дуже рідкісний автомобіль. Але перший екземпляр незвичайної моделі, яка в Європі коштує 141 000 євро, вже помітили в Україні.

Фото кросовера БМВ показали в Instagram. При цьому автомобіль помітили в топовій модифікації X5 M Competition, яке є найбільш дорогим і потужним виконанням моделі.

Під капотом такого "монстра" встановлено бензиновий двигун V8 об'ємом 4,4 л з двома турбінами, який видає 625 к.с. Розгін до 100 км/год займає всього 3,8 с, а максимальна швидкість дорівнює 290 км/ч.

Можна помітити, що на автомобілі транзитні європейські номери. Отже, цей новий BMW X5 M Competition залишилося розмитнити (що додатково збільшить вартість авто) та зареєструвати.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про рідкісний німецький автомобіль, який продають в Україні за $52 000. Автомобіль було виготовлено більше 80 років тому.