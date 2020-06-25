В Україні помітили Mercedes за $10 000 000

У Києві побачили колекційний Mercedes-Benz 540K. Раритетний автомобіль виготовлено в кількості менше 50 екземплярів. Сьогодні таку машину можна купити тільки на аукціоні, а ціни доходять до $10 000 000.

Про автомобіль повідомив Autoconsulting. Ефектну машину побачили в яскравому червоному кольорі з розкішним бежевим салоном. Довоєнний родстер виробляли в 1937 і 1938 роках. Всього за цей час було створено 26 екземплярів, кожен з яких є мрією будь-якого автомобільного колекціонера.

Свого часу для автомобіля пропонували 5,4-літровий двигун у двох варіантах: атмосферний потужністю 115 к.с. і з компресором на 180 к.с. У найбільш потужному виконанні автомобіль розганявся до максимальної швидкості в 170 км/год.

У Києві знайшли довоєнний Мерседес. Фото: autoconsulting.com.ua

Можливо, в Києві сфотографували не оригінальну модель, а репліку. Але якість виконаних робіт на такому високому рівні, що відрізнити копію від оригіналу зможе лише фахівець, який добре знайомий з моделлю.

У Києві знайшли довоєнний Мерседес. Фото: autoconsulting.com.ua

В Україні знайти такого експерта непросто, особливо враховуючи, що всього в світі менше 50 таких машин. До речі, існує окремий напрям, присвячений створенню високоточних копій класичних автомобілів, які максимально відповідають оригіналу. Творці таких реплік не приховують суті цих авто і все одно добре заробляють на виготовленні та продажі цих транспортних засобів.

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про кортеж із двох автомобілів з однаковими номерами в Києві. Сумарна вартість машин – близько $400 000.