В Україні помітили Ладу Ниву на "блатних" номерах

В Україні (а саме, в Києві) помітили незвичайну Ладу Ниву. Вірніше, сам по собі автомобіль нічим не примітний, дивує інше – його номер ні знаки.

Відео з ВАЗом, що виділяється серед потоку, опублікував Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

Лада Нива на блатних номерах Скріншот відео

У російського позашляховика з реєстрацією Київської області номерні знаки мають комбінацію "0001". Але ж найчастіше подібні держзнаки можна зустріти лише на дорогі авто, оскільки вони недешеві. Офіційно такі круті номери коштують 36 000 грн (майже $1 400).

До речі, не дивлячись на всю нетиповість ситуації, на українських дорогах час від часу зустрічаються недорогі авто на дорогих номерах. Як уже писав OBOZREVATEL зовсім недавно в столиці був помічений ЗАЗ Ланос з номерами "2222", а ще раніше – в Рівненській області Таврія з комбінацією номера "7777".