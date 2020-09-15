В Україні помітили культовий Mercedes 90-х на єврономерах

У Києві на парковці однієї з СТО зняли незвичайне авто на єврономерах. Йдеться про легендарній Mercedes-Benz SL R129. У 1990-х роках цей автомобіль був крутішим, ніж популярний серед криміналітету пострадянського простору W140 S600, він же "Кабан".

Знімки машини опублікував сайт TopGir.

Культовий Mercedes на європейських номерах, помічений в Києві. Фото: topgir.com.ua

Крім ексклюзивності самого авто, звертає на себе і двигун – в даному випадку кабріолет оснащений могутнім мотором V12. На цю модель німці почав ставити такий двигун з 1992 року. Це 6,0-літровий 48-клапанний V12 потужністю 389 к.с. До 95-го року він стикувався із 4-ступіневою АКПП, з 1995-го на нього почали ставити 5-ступіневий "автомат".

Культовий Mercedes на європейських номерах, помічений в Києві. Фото: topgir.com.ua

Культовий Mercedes на європейських номерах, помічений в Києві. Фото: topgir.com.ua

Культовий Mercedes на європейських номерах, помічений в Києві. Фото: topgir.com.ua

У 1990-х роках Mercedes-Benz SL R129 коштував більше 200 тис. доларів. Сьогодні такий автомобіль і в Україні, і в Німеччині, коштує в середньому 20 000 доларів – точна ціна залежить від стану, року випуску і, звичайно, типу мотора.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що на продаж виставили 10-річний седан Mercedes E-Class, який при пробігу в 1 млн км здивував відмінним станом.