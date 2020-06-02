В Україні помітили крутий поліцейський BMW за $73 000

Новини 12:07, 2.06.2020 Оновлено: 12:12, 2.06.2020

В Україні засвітився незвичайний поліцейський автомобіль. Це дуже крута і далеко недешева модель (від $43,8 тис. до $73 000) – новий кросовер BMW X4.

Розкішного "баварця" із спецсигналами та у лівреї Нацполіціі України зняли на відео під Києвом. Автомобіль при цьому рухався з ввімкненими синіми та червоними маячками.

Поліцейський BMW X4
instagram.com/ukraine_cars

Коли автори ролика порівнялися з поліцейським авто, з його салону з ними привітався чоловік у поліцейській формі.

Виглядає поліцейський BMW X4 дуже ефектно, проте, з великою часткою ймовірності, він є несправжнім. Річ у тім, що у автомобіля немає номерних знаків, що вже наштовхує на підозри. Крім того, патрульна поліція використовує в основному Toyota Prius, Mitsubshi Outlander, Skoda Rapid і Renault Duster – преміальних авто в її автопарку немає.

Не виключено, що BMW стилізували під поліцейське авто для зйомок якогось рекламного ролика або фільму, як колись було з Ford Mustang та навіть Porsche Panamera.

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