В Україні помітили крутий Mercedes кольору "кухонної стільниці"
Mercedes кольору під мармур.. Фото: instagram.com/topgircomua
У Києві сфотографували Mercedes-Benz C-Class Coupe у дуже незвичайному кольорі. В даному випадку машина має екксклюзивний мармуровий окрас.
Відповідні фото були опубліковані в Instagram-акаунті topgircomua.
Mercedes в кольорі під мармур. Скріншот публікації
У такому оформленні Мерседес виглядає нетипово і явно виділяється з потоку. До речі, колись в подібному кольорі було модно робити кухонні стільниці та паспортні обкладинки.
Mercedes в кольорі під мармур. Фото: instagram.com/topgircomua
Втім, напевно такий тюнінг обійшлося без перефарбовування кузова – швидше за все, має місце застосування звичайної плівки.
Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні поставили на облік дуже рідкісний суперкар за 15 мільйонів.