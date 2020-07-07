В Україні помітили крутий Mercedes кольору 'кухонної стільниці'

У Києві сфотографували Mercedes-Benz C-Class Coupe у дуже незвичайному кольорі. В даному випадку машина має екксклюзивний мармуровий окрас.

Відповідні фото були опубліковані в Instagram-акаунті topgircomua.

Mercedes в кольорі під мармур. Скріншот публікації

У такому оформленні Мерседес виглядає нетипово і явно виділяється з потоку. До речі, колись в подібному кольорі було модно робити кухонні стільниці та паспортні обкладинки.

Mercedes в кольорі під мармур. Фото: instagram.com/topgircomua

Втім, напевно такий тюнінг обійшлося без перефарбовування кузова – швидше за все, має місце застосування звичайної плівки.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні поставили на облік дуже рідкісний суперкар за 15 мільйонів.