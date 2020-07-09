В Україні помітили кортеж із двох рідкісних близнят Mercedes за 14 млн

На дорогах Вінниці сфотографували яскравий автомобільний тандем. Загальна вартість поміченого кортежу, що складається лише з двох авто, – понад 14 млн грн.

Як видно на фото, що опублікував Instagram-аккаунт vehicles.exclusive, в кадр потрапила пара рідкісних Mercedes-Benz SL. До того ж обидва автомобілі пофарбовані в один колір (темний матовий) і мають майже однакові номери (з чотирма вісімками).

У Вінниці помітили пару рідкісних однакових Mercedes. Скриншот публікації

Єдина відмінність – машини представлені в різних версіях. На передньому плані красується SL63 AMG, такий автомобіль оснащений 4-літровим V8 потужністю 585 к.с. А ось на задньому фоні – Mercedes-Benz SL65 AMG, під капотом якого встановлено 630-сильний V12.

Варто відзначити, що Mercedes-Benz SL є дуже рідкісним автомобілем в Україні, що не дивно з огляду на його вартість. Втім, комусь із українців не склало труднощів купити відразу два таких кабріолети.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в місті Рівному розмитнили Lamborghini за приголомшливі 15 млн грн.