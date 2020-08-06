В Україні помітили героя парковки з невизнаної республіки

В Одесі помітили незвичайного героя парковки. Власник Toyota Land Cruiser Prado з Придністровської Молдавської Республіки залишив свій позашляховик посеред газону.
Відповідні фото опублікував користувач Facebook Віктор Мишак в групі "Автоб*дло Одесса".
Найбільше привертають увагу держзнаки автомобіля – вони досить рідкісні. Це так звані нейтральні номери ПМР: їх санкціонував уряд Молдови (у 2018 році), щоб жителі невизнаної держави могли виїжджати за кордон. Звичайні ж номера Придністров'я вважаються недійсними, тобто, на них не можна їздити в інших країнах за винятком самої ПМР.
До речі, незвичайного героя парковки сфотографували в Одесі ще два тижні тому, але в ЗМІ звернули на нього увагу тільки зараз.
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