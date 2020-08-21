В Україні помітили дивний триколісний автомобіль. Фото

Стас Сіділєв Новини 10:19, 21.08.2020

У Києві помітили рідкісний триколісний автомобіль Polaris американської компанії Polaris Industries, яка в тому числі займається виробництвом мотоциклів, снігоходів та електромобілів.

Незвичайний транспортний засіб омологований для руху дорогами загального користування, але, як неважко припустити, дарує водієві та єдиному пасажиру незрівнянні з кросовером або седаном відчуття.

В Polaris Slingshot тільки два сидіння і немає даху. Також в автомобілі встановлено дуже низький вітрове скло і відсутні склоочисники. На таких транспортних засобах рекомендують пересуватися в шоломах і захисних окулярах.

Яскраво-червоний Polaris Slingshot привертає увагу.
Фото: Instagram topcars_u.a

У рух машину приводить 2,4-літровий двигун потужністю 175 к.с. Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість складає 220 км/год. Коштує Polaris Slingshot близько $30 000.

На Polaris Slingshot можна їздити дорогами загального користування.
Фото: Instagram topcars_u.a

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найрідкісніші та найбільш незвичайні автомобілі України, які просто перестали з'являтися на дорозі.

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