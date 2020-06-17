В Україні помітили бензин-електричний Porsche за 6,2 млн грн

На українських дорогах зловили один з найдорожчих серійних автомобілів у світі. На вигляд це звичайний Porshe Panamera другого покоління, однак у нього непроста силова установка.

Знімки машини опублікував сайт AutoGesport. Помітили нетипову Панамеру у Києві.

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid за 6,2 млн autogespot.com

Так що ж робить цей автомобіль таким ексклюзивним? Справа в тому, що перед нами – топова Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Вона оснащена плагін-гібридною силовою установкою потужністю (4,0-літровим твін-турбо V8 + електромотором), яка в сукупності видає 680 сил та 850 Нм. Завдяки такій віддачі гібридна Панамера є найпотужнішою в лінійці.

Позначку у 100 км/год Turbo S E-Hybrid долає за 3,4 сек, а максимальна швидкість складає 310 км/год . Автомобіль здатний пересуватися на одній електриці (запас ходу складає 50 км), при цьому в змішаному циклі його витрата складає 2,9 л на 100 км.

І якщо звичайна Porshe Panamera коштує від 2,8 млн грн, то цінник на плагін-гібридну мало не втричі більший. Прайс на Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid стартує з позначки в 6,2 млн грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що вандали знищили рідкісний і дорогий Porsche під час протестів в США.