Головна Новини
24 березня • оновлено в 11:17
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

В Україні помічений небувалий сплеск продажів нових авто

1.6т
Читати матеріал російською

Українці масово скуповують нові автомобілі, причому не тільки легкові, але і комерційні.

Про це повідомляє ІАГ AUTO-Consulting. У перший тиждень карантину (16-21 березня) багато вітчизняних дилери констатували суттєве збільшення продажів нових автомобілів.

В Україні помічений небувалий сплеск продажів нових авто

В Україні помічений небувалий сплеск продажів нових авто

mazda.com

Причиною такого ажіотажу стали коливання курсу національної валюти, чутки про майбутній дефіцит автомобілів, а також агресивна маркетингова політика дилерів. В результаті зростання продажів на окремі бренди досягав 121%.

До кінця тижня автосалони почали масово закриватися, а продажу перейшли в формат on-line. У зв'язку з цим купівельна активність дещо стихла. Однак, за даними AUTO-Consulting, в порівнянні з лютим за 21 день березня продажі нових легкових авто провідних брендів зросли на 36%, а ринок легких комерційних машин виріс на 17%.

Лідером по зростанню продажів стала компанія Renault (+ 121%)

Лідером по зростанню продажів стала компанія Renault (+ 121%)

renault.ua

Традиційно, найбільший попит мали автомобілі бюджетного сегмента. У цілого ряду брендів в цій ціновій категорії продажу минулого тижня виросли вдвічі. Лідером по зростанню продажів стала компанія Renault (+ 121%).

Як писав раніше OBOZREVATEL, українські автомобільні дилери переходять в режим on-line продажів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Автоновини України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
новини авто Renault нові авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Новини авто

Топпублікації

Топблоги