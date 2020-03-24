Українці масово скуповують нові автомобілі, причому не тільки легкові, але і комерційні.

Про це повідомляє ІАГ AUTO-Consulting. У перший тиждень карантину (16-21 березня) багато вітчизняних дилери констатували суттєве збільшення продажів нових автомобілів.

В Україні помічений небувалий сплеск продажів нових авто mazda.com

Причиною такого ажіотажу стали коливання курсу національної валюти, чутки про майбутній дефіцит автомобілів, а також агресивна маркетингова політика дилерів. В результаті зростання продажів на окремі бренди досягав 121%.

До кінця тижня автосалони почали масово закриватися, а продажу перейшли в формат on-line. У зв'язку з цим купівельна активність дещо стихла. Однак, за даними AUTO-Consulting, в порівнянні з лютим за 21 день березня продажі нових легкових авто провідних брендів зросли на 36%, а ринок легких комерційних машин виріс на 17%.

Лідером по зростанню продажів стала компанія Renault (+ 121%) renault.ua

Традиційно, найбільший попит мали автомобілі бюджетного сегмента. У цілого ряду брендів в цій ціновій категорії продажу минулого тижня виросли вдвічі. Лідером по зростанню продажів стала компанія Renault (+ 121%).

Як писав раніше OBOZREVATEL, українські автомобільні дилери переходять в режим on-line продажів.

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