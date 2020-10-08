В Україні стартував продаж топової Toyota Camry 2020. Це найпотужніша та найшвидша версія культового японського седана з дорогим обладнанням.

Про вихід новинка повідомила прес-служба українського представництва "Тойота". Головна "родзинка" седана – 3,5-літровий двигун, який видає 302 к.с. і 356 Нм при 4700 об/хв. Зістикований мотор із 8-ступіневим "автоматом".

Toyota Camry 3.5. Фото: Toyota

Динамічні характеристики Toyota Camry в "топі" наступні: розгін до 100 км/год займає 6,9 сек, максимальна швидкість становить 220 км/год. Витрата палива – 12,5 л на 100 км у міському циклі і 6,4 л на 100 км – в заміському (всього лише ненабагато більше, ніж у 2,5-літрової версії).

Toyota Camry 3.5 Фото: Toyota

Оснащення седана включає тризонний клімат-контроль, панорамний дах, електропакет, підігрів всіх крісел, електропривод шторок і бездротова зарядка для смартфона.

Купити Toyota Camry 3.5 2020 можна за ціною від 1 173 110 грн.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що В Україні несподівано з'явився новий електрокроссовер за $ 17 000.