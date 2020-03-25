Автомобілі Lada почали випускати в Україні: "живі" фото

На початку року повідомлялося, що на заводі ЗАЗ стартував малосерійний випуск нових автомобілів Lada. Пізніше в корпорації УкрАВТО, який належить Запорізький автозвод, підтвердили цю інформацію. І ось тепер, схоже, з'явилося "живе" підтвердження цієї новини.

Як стверджує видання motor.ru, на фото, які опублікувало співтовариство RCI News у "ВКонтакете", зображені саме автомобілі Lada українського складання. Знімки автомобілів були зроблені на парковці і в приміщенні дилерського центру Lada в Києві.

Лада українського складання (як стверджується) RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

На фото видно нові Lada 4x4, Granta, Vesta, Vesta SW Cross. При цьому в самому Запоріжжі випускають моделі Vesta, XRay, Granta і Largus. Виробляють їх невеликими партіями шляхом великовузлового складання.

Лада українського складання (як стверджується) RCI News | Russian Cars Industry, vk.com

Російські ЗМІ відзначили, що Лади українського складання дорожче за ті моделей, що збираються в РФ. Наприклад, кросовер Lada XRay, оснащений 106-сильним двигуном і 5МКПП, обійдеться в Україні у 285 480 грн, тоді як в Росії – 222 500 грн. Той смий автомобіль, але вже з мотором 1.8 (122 сили), коштує на українському ринку 344 040 грн, а на російському за нього просять 267 128 грн.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Шотландії було виявлено кладовищі з викинутими Lada Niva і Samara.

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