В Україні почали міняти водійські права: кого торкнеться

В Україні в листопаді 2019 року закінчується термін водійських посвідчення, які видавали тимчасово на два роки.

У пресслужбі МВС попередили, що такі документи потрібно обміняти.

"У листопаді 2017 року Головний сервісний центр МВС почали видавати посвідчення водія вперше, строком дії два роки. З тих пір його отримали понад 750 тисяч осіб", – відмічено в повідомленні.

У міністерстві розповіли, що для заміни посвідчення потрібно звернутися з сервісний центр МВС з такими документами:

паспорт

копія ідентифікаційного коду

медична довідка 083/о

водійське посвідчення

Відзначається, що обмін посвідчення можна здійснювати виключно після закінчення терміну його дії.

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін України прийняв постанову, згідно з яким водії зможуть відновити вкрадені або загублені водійські права онлайн.

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