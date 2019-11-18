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18 листопада • оновлено в 17:13
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В Україні почали міняти водійські права: кого торкнеться

1.2т
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В Україні в листопаді 2019 року закінчується термін водійських посвідчення, які видавали тимчасово на два роки.

У пресслужбі МВС попередили, що такі документи потрібно обміняти.

"У листопаді 2017 року Головний сервісний центр МВС почали видавати посвідчення водія вперше, строком дії два роки. З тих пір його отримали понад 750 тисяч осіб", – відмічено в повідомленні.

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У міністерстві розповіли, що для заміни посвідчення потрібно звернутися з сервісний центр МВС з такими документами:

  • паспорт

  • копія ідентифікаційного коду

  • медична довідка 083/о

  • водійське посвідчення

Відзначається, що обмін посвідчення можна здійснювати виключно після закінчення терміну його дії.

В Україні почали міняти водійські права: кого торкнеться

МВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін України прийняв постанову, згідно з яким водії зможуть відновити вкрадені або загублені водійські права онлайн.

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
Місце
Україна
Теги
водійські права авто Міністерство внутрішніх справ України
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