В Україні побудували пожежний пікап для лісників

Українська компанія Validus Special Auto створила лісопатрульний комплекс на базі популярного пікапа Ford Ranger.

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger ford.ua

Автомобіль оснащений 2-літровим турбодизелем потужністю 170 к.с. і обертовим моментом 420 Нм. Він працює в парі з 6-ступінчастою "механікою", а привід здійснюється на всі колеса. Крім того, пікап укомплектували лебідкою.

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger ford.ua

Лісопатрульний комплекс на базі пікапа Ford Ranger ford.ua

Компактний і маневрений Ford Ranger має все необхідне в своєму арсеналі, щоб впоратися з вогнем. Основні елементи лісопатрульного комплексу розміщуються в кузові пікапа. Тут знаходиться модуль пожежогасіння з баком на 600 літрів, шланги і насос, який дозволяє здійснювати забір води з зовнішніх джерел.

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