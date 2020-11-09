В Україні побудували 'Ланос', який розганяється до 300 км/год

В Україні побудували неймовірно потужний Daewoo Lanos – під його капотом розташувалися 500 кінських сил. Така віддача дозволила "народному" седану набирати значну швидкість – близько 300 км/год.

Instagram-аккаунт kievracer опублікував відео, в якому серйозно доопрацьований "Ланос" бере участь в гонці з Mercedes-AMG E63S. У ролику видно, як "Мерседес" набирає швидкість 290 км/год, в той час як "Деу" його обганяє (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Також на відео і фото можна помітити, що цей "Ланос" помітно відрізняється від звичайних побратимів і зовні. Зокрема, у нього багатоспицеві широкі колеса, спортивні бампери, діодні фари і занижена підвіска.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в мережі виявили саморобний спорткар ЗАЗ. Від звичайного "Запорожця" він відрізняється динамічним кузовом купе і дизайном в стилі італійських ретроавто.