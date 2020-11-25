В Україні побудували копію культового авто з фільму 'Форсаж'

Автомобільна спільнота DreamCar з Харкова побудувало репліку легендарного автомобіля з фільму "Форсаж". Йдеться про точну копію тюнингованного Mitsubishi Eclipse, на якому їздив герой Пола Вокера (Брайан О'Коннер).

Як пише TopGear, за основу був узятий звичайний Mitsubishi Eclipse 1999 року. Автомобіль має ліве розташування керма, хоча пригнали його з Японії. Донедавна "Екліпс" перебвав в жахливому стані і після аварії, тому перед тюнінгом майстрам довелося зайнятися ще і його відновленням. Машину повністю привели до ладу, зокрема, було проведено капремонт двигуна і замінена трансмісія.

Після цього Mitsubishi "одягнули" в усі необхідні атрибути, які повторюють оригінальне авто з "Форсажу" – з'явилися тематичні наліпки, нові колеса з 18-дюймовими дисками, неонове підсвічування зовні.

Наприкінці місяця, 30 листопада, DreamCar збирається розіграти цей автомобіль в Instagram. Його спільнота подарує одному з підприсників в своєї сторінки в соцмережі. Розіграш приурочено до річниці загибелі Пола Вокера.

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