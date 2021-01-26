В Україні планують повернути техогляд авто з 2022 року

В Україні планується 2022 року почати проведення технічного огляду транспортних засобів.

Про це заявив у інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, він буде впроваджуватися поступово у межах імплементації документів з євроінтеграції.

Зокрема, першими він зачепить переобладнані автомобілі, які ввозяться на територію України та зобов'язані пройти сертифікацію.

"Дотримання транспортних технічних вимог і контролю – це важливо. Але це має бути м'яко, щоб не викликати негативну реакцію й опору населення. Тому що багато хто згадує Державтоінспекцію, коли там були суцільні черги і за якусь гривню все це продавалося. Так немає бути. Ми повинні отримати контроль і доступ до інформації щодо технічного та екологічного стану транспортних засобів", – коментує Криклій.

Відновлення цієї процедури техогляду ТЗ передбачено відповідно до імплементації Директиви 2014/45/ЄС newspress.co.uk

"Мені подобається, як це працює у Європі. За результатами технічного огляду ви навіть отримуєте відео, на якому інженер-лаборант перевіряє всі показники та називає зауваження. До того ж там є певна відповідальність власника або користувача машини, якщо будуть виявлені якісь несправності, а він їх не усунув і через це потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. У деяких країнах за це навіть передбачена кримінальна відповідальність, тому що людина фактично ризикує не тільки власним життям і здоров'ям, а й інших", – розповідає міністр.

Нагадаємо, що обов'язковий техогляд приватних автомобілів в Україні було скасовано 2011 року. Відновлення цієї процедури передбачено відповідно до імплементації Директиви 2014/45/ЄС.

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