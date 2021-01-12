В Україні підрахували кількість ввезених б/в іномарок у 2020 році

В Україні у 2020 році було ввезено та поставлено на облік 353,4 тисячі вживаних іномарок, що на 13,5% нижче, ніж роком раніше, коли було зареєстровано 408,1 тисячі вживаних авто.

Про це повідомляє Асоціація "Укравтопром". За даними організації, частка нових та старих іномарок зберігає співвідношення 20/80, тобто на 1 реєстрацію нового автомобіля випадає 4 старих. Нагадаємо, що в 2020 році в Україні було реалізовано 85,5 тисяч нових легкових автомобілів.

Найбільшу активність вітчизняні автолюбителі проявили у грудні, коли українські номери отримали 40066 вживаних іномарок. Порівняно з аналогічним періодом 2019 року зростання становило 31%.

Графік продажів вживаних іномарок за місяцями за 2019-2020 роки ukrautoprom.com.ua

Що стосується брендів, то тут ситуація має такий вигляд. Перше місце за кількістю реєстрацій б/в іномарок посідає німецький Volkswagen із результатом 58 518 машин. Порівняно з минулим роком бренду вдалося зберегти лідерство в сегменті, але у процентному відношенні кількість реєстрацій знизилася на 22% (2019 р – 74856 екз.).

На другий рядок рейтингу з торішнього п'ятого місця перемістився бренд Ford, за який своїми заощадженнями проголосували 33 811 українських автомобілістів. Торік їхня кількість була 28 202 (+ 20%).

Третє місце посіла чеська Skoda, яка перемістилася на один рядок вгору з результатом 28 782 реєстрації (-10%, 31920 авто).

Четверте місце у французького Renault – власниками автомобілів цього бренду став 27 771 автолюбитель, що на 13% менше, ніж торік (31994 авто).

А замикає ТОП-5 рейтингу німецький Opel із результатом 19 668 автомобілів (-44%). Нагадаємо, що минулого року марка посідала друге місце за популярністю – 34 893 екз.

Топ-10 найбільш популярних марок автомобілів, зареєстрованих в Україні у 2020 році ukrautoprom.com.ua

Далі місця розподілилися так: Hyundai (19 402 екз.), Nissan (18 599), Toyota (12 841), Audi (12 242) і Mazda (11 842).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у США вибрали переможців конкурсу "Автомобіль року", а в Європі поки визначилися тільки з претендентами на це звання.