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7 лютого • оновлено в 08:46
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В Україні під відкритим небом роками іржавіє рідкісний Rolls-Royce

9.1т
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Вже як декілька років у Харкові під відкритим небом іржавіє Rolls-Royce Silver Spur II 1990-х років. Доля цього авто склалася сумно – до нього в буквальному сенсі слова нікому немає справи.

Як з'ясував OBOZREVATEL, вперше про цей Rolls-Royce заговорили ще у 2016 році, коли його знайшли в гаражному кооперативі Харкова. Тоді ні у кого не було сумнівів: автомобіль – справжній ексклюзив, його напевно заберуть і відновлять, але у дійсності все вийшло інакше.

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Федір Кучми, Facebook

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На початку 2018 року рідкісний Rolls-Royce Silver Spur II знову "сплив" у мережі: виявилося, що машина перебуває на тому самому місці (її трохи лише пересунули) – викинутою біля гаражів. І ось, через два роки, ситуація знову ніяк не змінилася. Днями житель Харкова Федір Кумась опублікував фото і відео автомобіля, які свідчать про те, що він дотепер перебуває в жалюгідному стані.

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Федір Кучмась, Facebook

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Федір Кучмась, Facebook

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II: так він виглядає на початок 2020 року

Федір Кучмась, Facebook

Треба сказати, що доля цього Rolls-Royce Silver Spur II спочатку склалася трагічно. Ексклюзивний ретро-кар прописався в Україні ще у 1990-х роках, належав він одному з кримінальних авторитетів Харкова. Після смерті останнього "Роллс" потрапив до вищевказаного гаражного кооперативу, але через якийсь час зник із поля зору. Після цього він знову "з'явився", вже у 2016 році, і відтоді перебуває намертво припаркованим у заростях біля гаражів. За непідтвердженою інформацією, в автомобіля є власник, але чому він кинув машину, неясно.

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II у 2016 році

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II у 2016 році

topgir.com.ua

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II у 2016 році

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II у 2016 році

topgir.com.ua

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Віталій Лещенко

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Віталій Лещенко

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Віталій Лещенко

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Кинутий Rolls-Royce Silver Spur II вже у 2018 році

Віталій Лещенко

Що стосується стану автомобіля, то, з огляду на "умови зберігання", виглядає він краще, ніж могло б бути. У машини відсутня фірмова статуетка "Дух екстазу" і задній бампер, Також видно пошкодження оптики і ЛФП, крім того, немає одного одного колеса (правого заднього). Пробіг машини – 50 тис. км.

Примітно, що це не просто ексклюзивний, а ще й рідкісний автомобіль – всього було випущено 1658 од. Rolls-Royce Silver Spur II (машина вироблялася з 1990 по 1993 роки). Такий седан споряджувався 6,75-літровим мотором, а в його оснащення входили клімат-контроль, телевізори і бар.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в гаражі знайшли іржавий Mercedes, який згодом продали за величезні 800 000 доларів.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновини України
Теги
ретро б/к автомобіль Rolls-Royce
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
ТЮЮЮ! Ну надо им пусть берут и восстанавливают. Чего волну гнать?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Зажрался народ - Роллс-Ройсами разбрасывается... Красиво живут внаукраине! :-)))
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Гоша Злой
Гоша Злой
Трубицын Александр, ну да, у вас только ваз 2106 можно увидеть в гаражах) и то на кирпичах))
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