В Україні перенесли запуск автоматичних штрафів для водіїв

В Україні перенесли запуск системи відеофіксації, яка автоматично фіксує порушення правил дорожнього руху.

У пресслужбі МВС повідомили, що через епідемію COVID-19 запуск системи з 1 травня відклали до закінчення режиму суворого карантину.

У міністерстві пояснили, що через карантинні заходи частково обмежено роботу певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.

Камера фіксації порушення ПДР МВС

Нагадаємо, що раніше повноцінний запуск планувався з 1 травня, а в тестовому режимі система працювала з 12 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, яким скасовуються штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

Також в Україні офіційно ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісел.