В Україні перенесли запуск автоматичних штрафів для водіїв

Тимур Григоренко Новини 09:24, 29.04.2020 Оновлено: 09:25, 29.04.2020

В Україні перенесли запуск системи відеофіксації, яка автоматично фіксує порушення правил дорожнього руху.

У пресслужбі МВС повідомили, що через епідемію COVID-19 запуск системи з 1 травня відклали до закінчення режиму суворого карантину.

У міністерстві пояснили, що через карантинні заходи частково обмежено роботу певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, задіяних у процесі роботи системи автофіксації.

Камера фіксації порушення ПДР
МВС

Нагадаємо, що раніше повноцінний запуск планувався з 1 травня, а в тестовому режимі система працювала з 12 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, яким скасовуються штрафні бали за порушення правил дорожнього руху.

Також в Україні офіційно ввели штрафи за перевезення дітей без автокрісел.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

Ікра за 5 тисяч і піца за 2: чим годують віпів у ресторані Тищенка. Ціни

Російський генерал виявився ключовим фігурантом справи про збитий Boeing 777

Пройти конкурс на госслужбу: миссия невыполнима?

Терористи влаштували обстріл із важкої артилерії: загинув воїн ЗСУ

"Голос" хоче заблокувати звільнення Ситника за корупцію