В Україні пасажир Rolls-Royce зняв дрифтера-порушника на BMW

Obozrevatel Новини 17:30, 10.08.2020

У мережі з'явилося відео, в якому видно, як водій BMW вирішив "нарізати пончики" просто на жвавому перехресті. Що цікаво, зняв порушника ПДР пасажир Rolls-Royce (судячи з ракурсу зйомки із салону авто та статуки "Дух екстазу" на капоті).

Відповідний ролик опублікував Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.

Дрифт на BMW, знятий з салону Rolls-Royce.
Скріншот публікації

Незвичайний випадок стався в Одесі. Як видно на кадрах, БМВ дріфтував досить довго. Після кількох кіл на перехресті він все ж поїхав, проте ледь не збив пішоходів на "зебрі".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що фотограф виявив покинутий особняк з автомобілями Bentley і Lexus.

Коментувати
Авто Новини

Дивіться також

У Мінську під час протестів чоловік загинув під колесами автозаку, МВС спростовує. Фото і відео

Минск после выборов: унылый ГРУшный цирк

Шкарлета знову викрили у плагіаті: наукова праця очільника МОН містить майже 90% збігів

На протесті в Білорусі ОМОН опустив щити: люди аплодували і кричали "Верым! Можам! Пераможам!"

Лукашенко "зник" після виборів у Білорусі: де перебуває президент