В Україні пасажир Rolls-Royce зняв дрифтера-порушника на BMW.

У мережі з'явилося відео, в якому видно, як водій BMW вирішив "нарізати пончики" просто на жвавому перехресті. Що цікаво, зняв порушника ПДР пасажир Rolls-Royce (судячи з ракурсу зйомки із салону авто та статуки "Дух екстазу" на капоті).

Відповідний ролик опублікував Instagram-аккаунт luxcar_of_ua.

Дрифт на BMW, знятий з салону Rolls-Royce. Скріншот публікації

Незвичайний випадок стався в Одесі. Як видно на кадрах, БМВ дріфтував досить довго. Після кількох кіл на перехресті він все ж поїхав, проте ледь не збив пішоходів на "зебрі".

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що фотограф виявив покинутий особняк з автомобілями Bentley і Lexus.