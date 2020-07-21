В Україні оцінили унікальне авто в $20 000 замість 10 мільйонів

У Вінниці продають незвичайний автомобіль – рідкісний Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1938 року. Таких у світі близько 50 штук, але конкретний екземпляр продають всього за $20 000.

Дивно, адже на аукціонах ціни на цю модель сягають $10 000 000. Чому український примірник коштує в 500 разів менше?

Перед нами – копія. Варто зазначити, не дуже точна, але далеко не гіршої якості. Також важливо пам'ятати, що ймовірність побачити оригінальний Mercedes-Benz 540K Special Roadster дуже невелика. Тому тільки справжній ентузіаст зможе визначити підробку.

Рідкісний Мерседес оцінили дуже дешево. Фото: auto.ria.com

Кузов автомобіля пофарбований в яскраво-червоний колір – дуже характерний відтінок для Mercedes 540K. Але в першу чергу копію видають більш сучасні штамповані колеса, які просто ще не використовували 80 років тому, і недостатня кількість хромованих прикрас на кузові. Салон також не відповідає справжньому авто, хоча всередині багато натурального дерева.

Інтер'єр рясніє оздобленням з натурального дерева. Фото: auto.ria.com

Технічна частина теж відрізняється. Замість оригінального 8-циліндрового мотору об'ємом 5,4 л потужністю 115 к.с. (або 180 к.с. в модифікації з компресором) тут встановлено 1,8-літровий двигун.

Цей автомобіль – репліка Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1938 року. Фото: auto.ria.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про майже такий самий Mercedes-Benz 540K Special Roadster, який побачили в Києві. Автомобіль дуже схожий на оригінальну модель.