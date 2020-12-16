В Україні оцінили програми лояльності АЗС – результати

Інститут споживчих експертиз опублікував результати своїх досліджень у галузі програм лояльності мережевих українських АЗС.

Після серйозного падіння продажів через COVID-19, у паливних компаній загострилася конкурентна боротьба за покупців. Щоб утримати клієнтів та залучити нових, оператори паливного ринку не тільки запускають, а й постійно вдосконалюють програми лояльності.

Лояльність чи маркетинг?

Розробляючи програми лояльності, паливні оператори пропонує різні пропозиції для споживачів: знижки на паливо, участь в акціях, спеціальні бонуси, які можна витратити в магазинах або кафе при АЗС, а також в партнерських мережах. Але чи дійсно всі вони спрямовані на вигоду клієнта або це маркетингові виверти?

Рядовому споживачеві розраховувати на серйозну економію не доводиться. Навіть великі гравці, можуть запропонувати вам знижку в 1-2 грн/л та й не факт, що ціна зі знижкою буде вигідною. Наприклад, 95-й на WOG, Shell або OKKO зі знижками обійдеться дорожче аналогічного 95-го на KLO або БРСМ без знижок. Але ж у KLO або БРСМ теж є знижки та бонуси. Але вони теж вважають за краще, щоб бонуси були витрачені тільки в їх мережі АЗК, кафе та ресторанчиках.

Більш лояльним у цьому відношенні залишається OKKO. Мережа пропонує скористатися перевагами всеукраїнської програми лояльності Fishka. Треба сказати, що це єдина програма в Україні, учасники якої можуть накопичувати та використовувати бонуси не тільки на заправках ОККО, а й в більш ніж 2000 точках партнерів. А це, – магазини техніки, продуктів харчування, косметики, іграшок, аптек та багато ін.

Як стати учасником програми?

Для того щоб стати учасником програми лояльності Мотто Club необхідно їхати на АЗС та заповнювати анкету. В інших випадках достатньо встановити додаток на телефон та зареєструватися у системі. Правда потім у деяких випадках вам все ж потрібно отримати пластиковий аналог на АЗС та зареєструвати його у оператора, навіть якщо пластиковою карткою користуватися ви не будете.

WOG першими відмовилися від пластика ще 2018 році та дали можливість реєструватися у програмі PRIDE просто ввівши свій номер телефону на терміналі при оплаті на касі або скачавши додаток.

У клубі Shell ClubSMART пластикова карта не є обов'язковою та зареєструватися на касі можна за номером телефону. Іноді "лояльність" доведеться купити, але за символічну 1 копійку, рідше дорожче. Раніше зустрічалися жорсткі умови про покупку 20-25 літрів палива для участі у програмі, але тепер всі учасники пропонують карту за будь-яку покупку в магазині при АЗС або 1 заправку будь-якого об'єму.

Не варто оформлювати карти всіх операторів відразу, намагаючись отримати максимальну вигоду. Карти у них безстрокові, а ось бонуси зберігаються не більше року та якщо за цей період їх не витратили, то відбудеться автоматичне списання прострочених коштів. Винятком з правил є тільки програма Fishka про яку писали вище і Shell ClubSMART – у цих програмах бали не згорають протягом 2 років.

Як працює лояльність?

Програмна політика у всіх операторів однотипні та мало хто читає ці "лонгріди". Сама схема обороту бонусів, гранично проста. Заправив автомобіль або купив щось в магазині на АЗС, отримай бонуси на карту. Тут КартБланш від Parallel пропонує 1,5 копійки з кожної гривні, PRIDE від WOG – 1 грн = 1 бонус, а 100 бонусів = 1 грн, що в підсумку і дає 1 копійку з кожної гривні. За покупку преміальних видів палива у KLO можна отримати 2 бонуси (2 коп.с гривні). А за покупки у магазинах або у партнерів 7 та 10 коп відповідно.

У мережі ОККО пішли ще далі. Крім "класичних" балів на карту з кожної покупки у мережі можна отримати додаткові. Наприклад, у вас є знижка 2 гривні на літрі, а якщо ви скористаєтеся сервісом безконтактної оплати OKKO Pay в мобільному додатку Fishka, то її можна збільшити до 2,5 коп/л.

Є і ще один цікавий продукт – Fishback. По суті, це мікс кредитки Райффайзенбанку та карти програми лояльності, який дозволяє клієнту постійно економити: 4 грн/л на бензин та дизельному паливі, а також 1,5 грн – на газі.

У Shell ClubSMART бонуси не прирівнюються до грошей. За кожен вид палива нараховується своє кількість бонусів (за преміальний А-95 і Дизель V-Power в 4 рази більше). За них можна отримати знижку до 3 грн/л та придбати будь-який товар з асортименту АЗС.

У програмі Glusco club система знижок накопичувальна та ділиться на 3 етапи. Щоб отримати максимальну вигоду доведеться заправити від 600 л або зробити в магазині покупки на 15 тис. Грн.

Часто оператори пропонують фіксовану знижку (WOG) і вона досить значна. У мобільному додатку Shell є літровий гаманець, де можна купити паливо наперед зі знижкою 4 грн / л. Іноді знижка діє тільки за умови регулярних заправок (Amic), а є і плаваючі варіанти, коли знижку доводиться накопичувати, але після певного порогу або періоду вона "обнуляється" (KLO). Для отримання максимальної знижки на Motto (1,68 грн / л. На бензин, 1,18 грн / л. На ДП), вам треба проїжджати 250-300 км в день, при середній витраті вашого авто в 10-12 літрів. Для звичайного споживача – забагато.

Що робити з накопиченнями?

Якщо ви берете участь в програмі лояльності, то за накопиченими балами можете слідкувати в чеках, в особистому кабінеті на сайті оператора або через мобільний додаток. Накопичивши певну суму бонусів, ви зможете витратити їх для повної або часткової оплати товарів в магазинах або кафе при АЗС. Списання бонусів за паливо пропонують далеко не всі.

Чи вигідно накопичувати бонуси і робити покупки тільки на АЗС, де товари часто дорожче? Ні, але, наприклад, у Socar або UPG їх більше нікуди витратити не можна. Альтернативні варіанти є у Shell, WOG, KLO і Parallel, а OKKO пропонує понад 100 партнерських сервісів.

Мобільність і безконтактні розрахунки

Раз вже мова пішла про контроль, то оптимальним варіантом є мобільний додаток. У AppStore або Play Market легко знайти програми Fishka, Shell Smart, ДякуYOU від KLO, WOG PRIDE, Glusco Club, SOCAR level, AmicPay, UPG, MOTTO club. І тільки КартБланш від Parallel відшукати не вдалося. Викачується все легко, а ось зареєструватися не так і просто. Наприклад, Motto, БРСМ вимагають дату вашого народження, але ввести цифрами її неможливо, а отлістивать в календарі 20-30 років помісячно незручно.

Функціонал додатків майже однотипний. Ви можете подивитися накопичення, перевірити суми знижок, довідатися про ціни на паливо, знайти на карті найближчу АЗС (правда тільки обраній мережі) і навіть послухати фірмове радіо (Soсar Level). Додатки Shell і WOG відрізняються наявністю літрового гаманця.

Деякі з операторів пропонують ще й функцію безконтактної оплати. Правда не у всіх її реалізація вдала. У додатку UPG є QR-код для оплати, але його все одно доведеться показувати оператору на касі, а паливо необхідно купувати заздалегідь на сайті. Значно краще це реалізовано в Fishka, WOG PRIDE і Shell. Тут для оплати треба лише додати в додаток платіжну карту та можна навіть не виходити з машини. Телефоном зчитуєте QR-код на колонці, або вказуєте її дані в додатку, вибираєте паливо та літраж. Реальна безконтактна заправка!

Деякі оператори пішли ще далі та крім палива PRIDE від WOG дозволяє купити запас кави, страховку для авто, оплатити штрафи та зробити попереднє замовлення улюблених страв та напоїв, а AmicPay – паливо для одного. У Fishka є переказ грошей, балів з карти на карту та можливість покупки крім палива ще близько 100 товарів з магазину і кафе, а також є свій окремий каталог винагород.

додаткові вигоди

При схожості програм лояльності, кожна мережа АЗК прикладає масу зусиль для утримання клієнтів та залучення нових. Серед важелів впливу розіграші призів – від квитків в кіно до автомобілів (OKKO) і будинків на колесах (WOG), ексклюзивні товари для членів клубу (Ferrari, BMW на Shell), пропозиції додаткових знижок на паливо або товари в партнерській мережі, можливість зібрати колекції моделей авто або мотоциклів, відвідування ресторанів та багато іншого. А іноді заправившись всього 1 раз можна виграти сертифікат на мийку, хімчистку або ТО автомобіля.

Підсумки і висновки

Підводячи підсумки порівняння програм лояльності, стає зрозуміло, що боротьба за клієнта йде неабияка. Серед учасників лідирують FISHKA від ОККО, PRIDE від WOG, і Shell Smart. Fishka має самий великий охоплення партнерських сервісів та гнучкість бонусної системи. У PRIDE безліч зручних додаткових сервісів, таких як покупка "автоцивілки" і оплата штрафів.

Оператори постійно змінюють та вдосконалюють правила гри, це скоріше на руку споживачеві. Правда й читати ці правила слід уважно...