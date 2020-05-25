Переважна більшість автомобілів з США в Україні – це ті машини, які були списані страховою і надійшли на аукціон після пошкоджень через ДТП або потоп. Однак в найближчому майбутньому в країну може хлинути потік дешевих авто з Америки без будь-яких пошкоджень.

Їх основним джерелом повинна стати фірма Hertz – велика мережа прокатних автомобілів, яка нещодавно заявила про своє банкрутство. Компанія зі 100-річною історією постраждала через пандемію коронавірусу (різко впав попит на прокат авто і, відповідно, сильно скоротилася виручка компанії) і тепер вона не в змозі здійснювати свою діяльність.

Велика компанія з прокату авто оголосила про банкрутство newsbreak.com

Відповідну заяву Hertz вже подала до Суду у справах про банкрутство США округу Делавер (штат Нью-Йорк). Компанія оголосила, що на даний момент її борги перевищили 17 мільярдів доларів, при цьому керівництво вже було змушене скоротити 50% персоналу – під звільнення потрапило 20 000 співробітників.

Що ж стосується самого автопарку, який складається з 570 тис. машин найрізноманітніших марок та класів, він, швидше за все, буде розпроданий з аукціонів, і в такому випдку частина з цих автомобілів без сумнівів потрапить до України. Ціни на машини очікуються привабливі, оскільки весь американський авторинок зараз зазнає труднощів через COVID-19, при цьому видання Сarscops підкреслює, що через такий величезний потік пропозицій можуть обвалитися ціни на всьому ринку старих автомобілів.

Велика компанія з прокату авто оголосила про банкрутство arscoops.com

До речі, у Hertz залишився резерв в розмірі 1 млрд доларів, проте він буде витрачений на погашення боргів перед клієнтами – це компенсації по послугах бронювання, рекламним пропозиція, програмам лояльності і т.п.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що деякі автомобілі в Німеччині віддають абсолютно безкоштовно.