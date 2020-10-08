В Україні несподівано з'явився новий електрокросовер за $17 000

Віталій Сазонов Новини 13:15, 8.10.2020

У Києві зняли новий китайський електромобіль з незвичайним дизайном. Йдеться про ліфтбек-кросовер ORA IQ, який офіційно не поставляється в Україну.

Фото машини опублікувало видання Autoconsulting. Судячи з усього, ORA IQ потрапив в Україну "сірими каналами", тому існує ймовірність, що таке авто на вітчизняному ринку – в єдиному екземплярі. Офіційно ж новинку продають поки лише в Китаї (з літа 2018 року).

ORA IQ в Україні.
Фото: autoconsulting.com.ua

Автомобільна марка ORA є суббрендом Great Wall, яка спеціалізується на випуску електромобілів. Назва бренду розшифровується як Open Reliable Alternative, і зараз до його модельної лінійки входить три електрокара. Модель IQ – одна з них.

ORA IQ в Україні.
Фото: autoconsulting.com.ua

4,46-метровий ORA IQ оснащений електромотором BorgWarner потужністю 120 кВт (163 к.с.) і крутним моментом 280 Нм, живиться агрегат від АКБ ємністю 54,3 кВтг. Позначку у 100 км/год кроссоверним ліфтбек долає за 9,5 сек, запас ходу машини становить 350 км за циклом NEDC.

Залежно від комплектації ціна електрокара в Китаї становить 16,9-18,3 тисячі доларів.

Раніше OBOZREVATEL склав список найдешевших старих електромобілів в Україні.

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