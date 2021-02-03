В Україні назвали штрафи за відсутність страховки на авто

В Україні за відсутність страховки на авто загрожує штраф у 850 гривень. Його можуть виписати, якщо ваш поліс прострочений більше, ніж на п'ять днів, або зовсім не оформлений.

Також може бути штраф у розмірі 425 грн. Таку виплату можуть накласти, якщо у вас оформлено ОСЦПВ, але ви не можете пред'явити його співробітнику поліції. Щоб уникнути такої ситуації, краще оформляти електронний варіант або зробити копію поліса. Про це повідомляють Факти ICTV.

ОСЦПВ – це обов'язкове страхування соціальної відповідальності, яку повинні отримати водії до реєстрації автомобіля. Його треба оформляти щорічно. Автоцивілка покриває збитки, завдані потерпілій стороні, в розмірі:

до 50 тис. грн – якщо ДТП оформлено по європротоколу;

до 130 тис. грн – при пошкодженні транспортного засобу;

до 260 тис. грн – у разі нанесення шкоди здоров'ю людей.

ОСЦПВ потрібно оформляти всім водіям, окрім деяких пільгових категорій громадян:

учасники бойових дій, включаючи АТО/ООС,

учасники Революції Гідності,

інваліди війни, інваліди I групи,

водії, які керують транспортним засобом, який належить інваліду I групи.

Страхові компанії надають знижку на ОСЦПВ в розмірі 50% пенсіонерам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, інвалідам II групи.

Відсутність обов'язкової страховки відповідно до закону України тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Він нараховується, коли страховка відсутня або прострочена, та якщо автомобілем керує людина, яка не вписана в поліс.

Якщо, на вашу думку, поліція виписала вам штраф незаконно, ви можете оскаржити справу в суді. Часто такі слухання вирішуються на користь водія, якому вдалося довести, що дії патрульних були неправомірними і порушили процесуальні норми.

Співробітники патрульної поліції мають право перевірити у водія автоцивілку:

якщо були порушені правила дорожнього руху зі складанням протоколу про правопорушення;

якщо скоєно ДТП;

під час перетину кордону.

Після впровадження системи відеофіксації порушень ПДР, номери автомобілів можуть скануватися автоматично. Якщо буде відсутній поліс ОСЦПВ, через це ви можете отримати лист зі штрафом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Рада підготувала нові штрафи для великогабаритного транспорту. У першому читанні парламент прийняв законопроєкт щодо автоматичної фіксації габаритно-вагових параметрів авто. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, цей документ є одним з ключових для реформи ГВК.