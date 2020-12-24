В Україні наклали арешт на Lamborghini за 650 000 євро та ще кілька дорогих авто

Офіс Генерального прокурора наклав арешт на кілька дорогих автомобілів, серед яких виявився єдиний в Україні Lamborghini Aventador SVJ Roadster вартістю близько 650 000 євро. Власники цих машин підозрюються в створенні міжнародної шахрайської діяльності та легалізації майна, завідомо здобутого злочинним шляхом

Про це повідомляє TopGir. Як пише видання, крім Lamborghini арешт наклали також на два Rolls-Royce, Mercedes-Maybach S-Class, BMW Z8 та ін. Загалом силовики вилучили майна за місцем проживання фігурантів на загальну суму майже 50 млн євро.

На сайті Офісу Генерального прокурора зазначається, що протиправну діяльність група осіб здійснювала протягом 2017-2020 років, а її жертвами здебільшого стали громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Щомісячний грошовий обіг злочинної схеми становив приблизно від 8 до 10 млн євро. Її органазатори пропонували інвесторам заробляти на проведенні операцій із купівлі-продажу різних активів: дорогоцінних металів, іноземної валюти, криптовалюти тощо. Для цього був створений спеціальний онлайн-інтерфейс, який імітував угоди купівлі-продажу та зростання активів у 100 разів. Під час спроби вивести прибуток у готівку з вкладників брали також кошти за обслуговування і комісію за операції, після чого акаунти ошуканих інвесторів блокувалися, а їхні кошти привласнювалися.

Варто відзначити, що вищевказаний Lamborghini Aventador SVJ Roadster хоча і перебував в Україні, він не був розмитнений – машина мала чеську реєстрацію. Як раніше писав OBOZREVATEL, вперше цей автомобіль був помічений в Україні в лютому цього року. Сама машина обійшлася власнику в 621 тис. євро, ще 30 тисяч він заплатив за ексклюзивну вихлопну систему. Aventador SVJ Roadster є досить рідкісним суперкаром: загалом італійський виробник випустив 800 таких авто. Кожен з них оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 770 к.с.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що: