В Україні на одній дорозі зловили два авто з однаковими номерами

У Запоріжжі один з проїжджаючих повз автомобілістів сфотографував дві машини з однаковими номерами. Причому обидва автомобілі відрізняються між собою як за маркою і моделлю, так і за кольором.

Сайт FirtstGear з посиланням на видання IPnews + пише, що Kia Sportage і Toyota Camry з однаковими держзнаками були зняті біля 6-ї міської лікарні Запоріжжя.

Два авто з однаковими номерами, помічений в Запоріжжі. Фото: ipne.ws

Журналісти "пробили" номер по базах і з'ясували, що він закріплений за чорним Kia Sportage 2016 року. Виходить, що автомобілем-двійником в даному випадку є срібляста Toyota Camry (до речі, це американська версія седана).

Два авто з однаковими номерами, помічені у Запоріжжі. Фото: ipne.ws

Два авто з однаковими номерами, помічені у Запоріжжі. Фото: ipne.ws

Два авто з однаковими номерами, помічені в Запоріжжі. Фото: ipne.ws

Оригінальний номер виданий на Kia Sportage. Скріншот з додатку "Авто Номера"

Можливо, Тойота є автомобілем для стеження СБУ або поліції, тому на ній встановлені несправжні номери. Хоча не виключено, що при видачі номерів в системі МВС міг відбутися збій, який призвів до видачі таких самих номерів ще одному автомобілю.

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