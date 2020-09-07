В Україні на 35% зріс попит на імпортні вживані автомобілі

Стас Сіділєв Новини 10:15, 7.09.2020 Оновлено: 10:56, 7.09.2020

У серпні 2020 року українці зареєстрували 32,8 тис. вживаних автомобілів, ввезених із-за кордону. Ця цифра виявилася на 35% більшою порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Укравтопром, на імпортні старі автомобілі в серпні випало 82% реєстрацій від усієї кількості транспортних засобів. Також українці визначилися з улюбленими машинами, які користувалися найбільшою популярністю.

Найпопулярніші вживані авто в серпні:

  1. Renault Megane (1926 шт.).

  2. VW Passat (1848 шт.).

  3. Skoda Octavia (1672 шт.).

  4. VW Golf (1526 шт.).

  5. Ford Focus (1244 шт.).

Також, за даними асоціації, з початку 2020 року в Україні зареєстрували 206,5 тис. імпортованих вживаних авто. Це приблизно вчетверо перевищує кількість реєстрацій нових машин.

Skoda Octavia залишається популярним вживаним авто в Україні.
Фото: infocar.ua

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про нові автомобілі, які можна купити в Україні до $10 000.

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