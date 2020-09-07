В Україні на 35% зріс попит на імпортні вживані автомобілі

У серпні 2020 року українці зареєстрували 32,8 тис. вживаних автомобілів, ввезених із-за кордону. Ця цифра виявилася на 35% більшою порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Укравтопром, на імпортні старі автомобілі в серпні випало 82% реєстрацій від усієї кількості транспортних засобів. Також українці визначилися з улюбленими машинами, які користувалися найбільшою популярністю.

Найпопулярніші вживані авто в серпні:

Renault Megane (1926 шт.). VW Passat (1848 шт.). Skoda Octavia (1672 шт.). VW Golf (1526 шт.). Ford Focus (1244 шт.).

Також, за даними асоціації, з початку 2020 року в Україні зареєстрували 206,5 тис. імпортованих вживаних авто. Це приблизно вчетверо перевищує кількість реєстрацій нових машин.

Skoda Octavia залишається популярним вживаним авто в Україні. Фото: infocar.ua

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL розповідав про нові автомобілі, які можна купити в Україні до $10 000.