В Україні можуть скасувати "листи щастя" за порушення ПДР

В Україні водіям можуть скасувати "листи щастя" за порушення ПДР, які реєструють камери автоматичної фіксації. Відповідний законопроєкт подали до Верховної Ради.

Лист не надсилатимуть, якщо буде вчасна оплата штрафу. В іншому випадку його таки можна буде отримати. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає пресслужба МВС.

"Це дозволить скоротити витрати з державного бюджету й, у разі ухвалення проєкту Закону, лист буде отримувати лише та особа, яка не сплатила свій штраф протягом 15 днів", – сказав Геращенко.

Також він додав, що в Раді зареєструють проєкт Закону, який передбачає притягнення дипломатів до адміністративної відповідальності, якщо вони порушуватимуть ПДР в Україні.

"Ми підготували декілька цікавих ініціатив. Уже цього місяця на розгляд парламенту буде подано законопроєкт, який передбачає притягнення до адміністративної відповідальності представників дипломатичних місій. На жаль, ми маємо декілька брутальних випадків, коли представники дипмісій порушують ПДР, але користуються імунітетом і не сплачують штрафи", – зазначив заступник міністра.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні з 15 лютого камери автофіксації почали реєструвати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Штраф за це становить 510 гривень.