В Україні можуть подорожчати вживані авто з Німеччини: про які саме машини йдеться

Віталій Сазонов Новини 12:44, 23.10.2020

В останні місяці в Німеччині відчутно зріс попит на свіжі вживані автомобілі. Це може привести до того, що на українському ринку підвищаться ціни на машини, які приганяють з цієї країни.

Як пише dataforce.de, продаж вживаних авто у віці від 1 до 6 років за перші 9 місяців 2020 року зріс у Німеччині на 4,7%, а у вересні – на 9,8%. Хоча загальний ринок авто (і нових, і вживаних) знизився за перший-третій квартал на 4,2% – на це вплинув серйозний серйозний обвал сегмента нових автомобілів (мінус 25,5%).

Такий стан справ експерти пов'язують з пандемією і економічною кризою. Річ у тім, що німці не хочуть витрачати великі гроші на нові авто, проте вони зараз гостро потребують особистому транспорті, тому звертають свою увагу саме на свіжі вживані авто.

А ось на автомобілі віком старше 6 років для українців перебувають поза небезпекою – на них, навпаки, також відзначається падіння попиту. Зокрема, цей сегмент просів на 6,3% за вказаний період.

Раніше OBOZREVATEL публікував детальний огляд китайських авто в Україні. У ньому можна ознайомитися з моделями і цінами на такі машини.

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