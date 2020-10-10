В Україні можуть дозволити отримувати автономери у "приватників": МВС пояснило новацію

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт МВС про зміну порядку виготовлення та видачі номерів для транспортних засобів.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ, документ пропонує надати право приватним компаніям (суб'єктам господарювання) на виготовлення номерних знаків. Такі суб'єкти зможуть видавати автомобільні номери і для разових поїздок.

Відповідно до законопроєкту, при реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС українці отримають тільки свідоцтво про реєстрацію, а номер – на свій розсуд у приватній компанії.

"Раніше при реєстрації транспортного засобу людина отримувала свідоцтво про реєстрацію і номерний знак. Тепер отримає тільки свідоцтво, а автономер замовить у тому місці, яке має право проводити його за державним стандартом", – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Сергій Гончаров. mvs.gov.ua

Власник авто при його реєстрації зможе увійти в електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його.

Зараз Головний сервісний центр МВС щороку проводить тендер на замовлення, виготовлення та закупівлі номерів на автомобілі. У міністерстві вважають таку процедуру економічно невигідною. Нововведення, як зазначили у відомстві, буде сприяти розвитку малого бізнесу.

Законопроєкт тепер повинна підтримати Верховна Рада України.

mvs.gov.ua.

mvs.gov.ua.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні почали штрафувати власників автомобілів, які використовують 3D-номера. Вони не відповідають встановленим вимогам ГОСТу.