В Україні може з'явитися узбецький конкурент Renault Logan

Узбецький холдинг UzAutoSanoat, що володіє брендом Ravon та випускає по ліцензії моделі Chevrolet, збирається випустити новий автомобіль. Теоретично він може з'явитися в Україні.

Як розповів місцевому виданню Podrobno начальник управління розвитку продажу, післяпродажного обслуговування і експорту компонентів компанії Шухрат Мірсамуков, на даному етапі Узавтосаноат зацікавлений в створенні автомобіля, який "зламав би ситуацію на ринках Росії та інших країн СНД". Судячи з анонсованої ціни (10 000 –15 000 доларів), він буде конкурувати з Renault Logan, а продавати його планують у таких країнах, як РФ, Казахстан, Україна, Білорусь, Азербайджан і Афганістан – це основні ринки збуту компанії.

Chevrolet Onix - ймовірне авто від UzAutoSanoat autoreview.ru

"Наш новий автомобіль, який буде коштувати в проміжку від 10 до 15 тисяч доларів, зможе переломити ситуацію. Ми сподіваємося і віримо в це, тому що ця продукція абсолютно нова і навіть якщо порівняти з конкурентами по дизайну і технічним характеристикам, вона їх набагато перевищує . Ми віримо в цей проект і сподіваємося, що він завоює серця наших зарубіжних клієнтів, і, звичайно, в першу чергу, внутрішній ринок ", - підкреслив Мірсамуков.

Chevrolet Onix в дешевій і більш дорожчій версіях autoreview.ru

Chevrolet Onix autoreview.ru

За попередньою інформацією, новим автомобілем UzAutoSanoat може стати Chevrolet Onix, який спочатку відправиться на конвеєр в Китаї і Бразилії, а потім – Узбекистані. Не виключено, що дана машина вийде під маркою Ravon і з іншою назвою.

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