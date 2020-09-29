В Україну може ринути потік свіжих автомобілів-потопельників зі США

У мережі з'явилося відео, на якому показано сотні затоплених автомобілів у США. З огляду на те, що в Україні "битки" і "потопельники" з Америки мають великий попит, не виключено, що скоро ці машини з'являться на вітчизняному вторинному ринку.

Ці автомобілі стали жертвою тропічного шторму "Бета", який охопив південно-східну частину США тиждень тому. Відео, яке було розміщено на сервісі YouTube, було знято з дрона в Х`юстоні, штат Техас. На кадрах можна побачити, що велика кількість автомобілі була полишена просто у воді, оскільки водії не могли продовжити рух – у деяких машин рівень води досяг лобового скла (щоб подивитися відео, доскольте новину до кінця).

У США затопило тисячі автомобілів через ураган. Скриншот відео

Постраждали машини різних марок і моделей – від пікапів Ford F-150 до масл-карів Dodge Challenger і Ford Mustang. Очевидно, що через повністю затоплений салон і двигун автомобілі відправляться прямо на аукціон за найдешевшими цінами.

Відзначимо, що тропічний шторм "Бета" спочатку виник у Мексиканській затоці, після чого затопив Техас і долину Міссісіпі. Ураган супроводжувався сильним вітром зі швидкістю понад 72 км/год, у багатьох районах рівень опадів склав понад 250 мм.

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