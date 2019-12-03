В Україні мають намір збільшити штрафи для водіїв

МВС України має намір ініціювати закони, щоб посилити відповідальність за вчинення ДТП в стані сп'яніння та порушення швидкісного режиму.

Про це повідомили в програмі "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

У міністерстві пропонують посилити відповідальність до п'яти років в'язниці за вчинення ДТП в стані сп'яніння, що спричинило тяжкі наслідки.

В ініціативі пропонують також істотне збільшення штрафів. Зокрема для осіб, що керували авто, хоча не отримували посвідчення водія, а також для тих, кого суд позбавив такого права. За це пропонують штрафувати на 10 200 гривень.

За перевищення швидкості більш ніж на 50 кілометрів в поліції мають намір накладати штраф у розмірі 3400 гривень.

Штрафи для водіїв реальна Україна

Новим законопроєктом також пропонується зупиняти водіїв з метою перевірки на стан сп'яніння. А також виключити можливість суддям передавати матеріали на водіїв, яких зловили за п'яне водіння, на розгляд трудового колективу, і закривати такі справи за малозначністю.

Відзначимо, що в Україні з початку року трапилося майже 130 тисяч ДТП в них загинули 2716 чоловік, більше 26 тисяч осіб отримали травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині грудня в Україні представлять цифрові водійські права і техпаспорт автомобіля.

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