В Україні легковики почали рятувати фури зі снігових заметів. Відео

У мережі з'явилися відео про те, як українські водії витягують легковими автомобілями вантажівки та фури, які застрягли в снігу.

Відео з'явилося на порталі Київ Оперативний. В одному з сюжетів власник Audi допомагає вибратися зі снігового капкана великому вантажному фургону. Потужний мотор німецького преміумседана в комбінації з повним приводом та зимовою гумою допомогли повернути вантажівку, яку занесло на слизькій дорозі.

Нє, ну, что НЕ кажіть, а quattro від Audi то дуже потужна сила 💪🏻 pic.twitter.com/x8HmCy08Iv - Київ Оперативний (@KyivOperativ) February 9, 2021

На другому відео Suzuki Vitara тягне за собою на буксирі величезну фуру Volvo FH із напівпричепом. Дивно, але часом цілком скромні на вигляд автомобілі здатні демонструвати чудеса прохідності. А ще більш приємно, що українські водії завжди готові допомогти колегам, що потрапили в біду.

Можна подумати, що це реклама #Suzuki, але немає - так інші водії допомагають фурам не застряг.



Київ, Троєщина pic.twitter.com/iM1xFJ16iL - Київ Оперативний (@KyivOperativ) February 9, 2021

У вівторок, 9 лютого, в Україні у більшості регіонів оголосили I рівень небезпеки (жовтий). На дорогах, крім Закарпаття та південних областей, – ожеледь та снігопад. Через негоду на трасах обмежили рух вантажівок. Сніговий колапс в Україні змусив навіть вивести на вулиці Києва бронетранспортери, щоб якомога швидше усунути багатокілометрові затори.

На Кільцевій для допомоги вантажівкам Вже даже БТР-и задіялі pic.twitter.com/WjIznxhOxf - Київ Оперативний (@KyivOperativ) February 9, 2021

Додамо, що в Києві 9 лютого збережуться складні погодні умови: хуртовини, ожеледь, вночі – значний сніг. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура вдень -2...-4 градуси.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 9 лютого в Україні оголосили штормове попередження через значне погіршення погоди майже по всій території. Серед іншого очікуються значні опади.