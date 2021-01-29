В Україні легкий універсал Mercedes переробили на величезний всюдихід

На Львівщині Mercedes-Benz C-класу переробили на гігантський позашляхових.

Власник авто розповів, що автомобіль перероблений вручну. Схоже, основою для позашляхового універсалу був вантажний ГАЗ 66. Водночас зовні і всередині все від Mercedes. Про це повідомляє сайт ТопЖыр.

Всюдихід має повний привід та потужність у 215 к.с. Зараз машина продається за 18 000 доларів.

Салон переробленого у позашляховик Mersedes-Benz AutoRia

Нещодавно харків'янин за два місяці переробив звичайний "Запорожець" на всюдихід. Частину деталей чоловік виготовив своїми руками, але більшість вузлів та агрегатів запозичив у "Газелі" та "УАЗа".

Під капотом машини стоїть двигун на 2,5 літри, а крутний момент передається на всі колеса. Це дозволяє автомобілю долати будь-які перешкоди на пересіченій місцевості та заболочені ділянки.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українець власноруч створив копію культового спортивного родстера Shelby Cobra 1968. Для свого проєкту він використовував запчастини від найрізноманітніших автомобілів. Вихлопна труба у машині від Lada Priora, сидіння від мікроавтобуса "РАФ", а дзеркала від радянського мотоцикла "Іж".