В Україні камери автофіксації почали реєструвати нове порушення

В Україні з 15 лютого камери автофіксації почнуть реєструвати порушення проїзду смугою громадського транспорту. Згідно з ПДР, штраф за це становитиме 510 гривень.

Наприклад, перша така камера встановлена в Києві на бульварі Дружби народів, 36 і вона зможе фіксувати не тільки порушення швидкості, але й контролювати рух смугою для громадського транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Система фото- та відеофіксації довела свою ефективність. На місцях, де встановлено комплекси автоматичної фіксації правопорушень, кількість ДТП з потерпілими та загиблими знизилась утричі. Ми продовжуємо розвивати цей напрям й поступово намагаємось збільшити не тільки кількість самих камер, а й їхній функціонал", – написав Білошицький.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, 2021 року на дорогах України з'явиться ще 200 камер фіксації порушень ПДР. Вони запрацюють у всіх областях на ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.

Раніше автоматична фіксація порушень ПДР в Україні дозволила виявляти на дорогах двійників авто. Їх вдається знаходити завдяки "листам щастя", які отримують водії за порушення.