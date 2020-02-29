В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд авто: кого торкнеться

В Україні хочуть повернути обов'язковий техогляд автомобілів і великі штрафи за його прострочення.

Спочатку він може торкнутися власників переобладнаних машин і б/у іномарок. Про це OBOZREVATEL стало відомо з законопроекту, який опублікували на сайті Міністерства інфраструктури.

Техогляд автомобілів auto.24tv.ua

Так, планується ввести чотири види техоглядів: позаплановий після дорожньо-транспортної пригоди, в разі перереєстрації або переобладнання транспортного засобу, придорожній і обов'язковий техогляди.

Штраф за одноразове прострочення складе 3,4 тисячі гривень, повторне прострочення обійдеться автомобілістам в 17 тисяч гривень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, у Верховній Раді планують істотно збільшити штрафи за порушення ПДР. Йдеться як про перевищення швидкості, так і про розмови по телефону за кермом.

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