В Україні хочуть посилити покарання за викрадення авто

У Міністерстві внутрішніх справ України планують посилити кримінальну відповідальність за викрадення автомобілів.

Про це розповів в ефірі ObozTV радник глави МВС Володимир Мартиненко. За його словами, відповідні зміни до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу містяться в напрацюваннях до законопроекту, який МВС буде вносити до Верховної Ради.

"Треба унеможливити вихід під заставу або особисте зобов'язання тих автовикрадачів, яких ловить Національна поліція. У нас виходить ситуація - зловили на гарячому, повезли на обрання запобіжного заходу, суд встановлює невелику суму грошей, щоб людина могла вийти, або нічний домашній арешт. Людина виходить із зали суду і в цей же день вчиняє новий злочин", - розповів Мартиненко.

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"Виходить замкнуте коло. Тому пропонуємо прибрати взагалі можливість виходу з-під варти на період, поки справа розслідується, щоб автовикрадачі не могли далі працювати в цьому напрямку", - зазначив він.

Радник глави МВС заявив про необхідність посилити відповідальність за використання електронних систем для злому автосигналізацій.

"Якщо ми подивимося в кримінальне законодавство, відповідальності за це немає. Ми пропонуємо за використання і створення так званих "вудок", трекерів, грабберів і інших речей також ввести кримінальну відповідальність. Вона повинна бути максимально жорсткою, я б пропонував наприклад позбавлення волі років до п'яти", - підкреслив він.

Мартиненко також виділив проблему перебитих номерів на крадених транспортних засобах.

"У нас транспортні засоби їдуть або на розборку на запчастини, або перебиваються номери. Зараз є кримінальна відповідальність тільки за процес перебивання. Ми пропонуємо ввести кримінальну відповідальність зокрема за торгівлю такими транспортними засобами. А для авторазборок, де розбирають такі транспортні засоби, пропонуємо також ввести кримінальну відповідальність, або хоча б дуже жорстку адміністративну", - розповів радник голови МВС.

vesti.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові спалахнув скандал з місцевим поліцейським, який їздив на роботу на викраденій в Києві Mazda 6. Власник краденого автомобіля лише завдяки власній наполегливості знайшов авто, але повернути так і не зміг.

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