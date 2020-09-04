В Україні хочуть карати за скручування пробігу на автомобілях

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект №4039, який, як очікується, допоможе в боротьбі зі скручуванням пробігу у автомобілів. Згідно з ним, нечесних продавців машин очікує адміністративна відповідальність.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Роберт Горват.

Нардеп ініціював законопроект, який спрямований проти скручування пробігу на автомобілях. Скріншот поста

Текст законопроекту ще не опублікований, але, як повідомляється, за скручування пробігу планують карати шляхом введення штрафів. Автори документа посилаються на досвід деяких країн Європи.

"Наприклад, в Польщі зараз за маніпуляції з одометром, крім штрафу, порушник закону може не тільки втратити авто, але і сісти у в'язницю на термін до 5 років. А у нас шахраї заробляють мільйони на "схемах" при імпорті автомобілів і перепродажу їх в Україны. Перед завезенням автомобілів пробіг "накручують", щоб знизити декларовану митну вартість. А вже в Україні – "скручують", щоб люди думали, що машина ще має ресурс ", – написав Роберт Горват.

Нардеп зазначив, що в результаті маніпуляцій з одометром страждають добросовісні покупці, яких обманюють перекупники.

"Треба дати по рукам шахраям і створити механізм контролю за показниками одометрів транспортних засобів. Тому я ініціював цей законопроект і ми зробимо ще один крок до створення цивілізованого ринку вживаних автомобілів в Україні", – підсумував парламентарій.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні продають автомобілі зі скрученим пробігом на 500-800 тис. Км.