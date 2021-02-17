В Україні електронне посвідчення водія прирівняли до паперового

В Україні посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку в додатку "Дія" можна використовувати нарівні з паперовими. Народні депутати під час засідання Верховної Ради підтримали зміни до Закону України "Про дорожній рух".

Тепер водій може показати поліцейському ці документи в цифровому варіанті для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою. Закон набуде чинності після його опублікування. Раніше юридична сила цих документів визначалася Постановою Кабміну. Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

Там зазначили, що після прийняття цього закону Україна стане першою країною у світі, де юридична сила цифрових паспортів буде визнана на законодавчому рівні.

Раніше AutoOboz розповів як поділитися техпаспортом на авто в додатку "Дія". Щоб зробити це, власнику автомобіля спочатку потрібно призначити через мережу фактичного/належного користувача (належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується автомобілем, який йому не належить).

Далі необхідно вибрати послугу "Керування належним користувачем", ввести VIN-код авто, на яке оформлено техпаспорт, заповнити необхідні дані в заявці та підписати заявку електронним підписом.