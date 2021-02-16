В Україні дозволять розмитнити "євробляху" за тисячу євро

В Україні власникам автомобілів на іноземних номерах дозволять розмитнити їх за тисячу євро. Відповідний закон мають розглянути народні депутати на засіданні Верховної Ради.

Така можливість буде доступна для автомобілів, що були ввезені в Україну до 1 січня 2021 року. Про це з посиланням на нардепа з фракції "Слуга народу", голову митного комітету Данила Гетманцева повідомляє сайт Бабель.

"Людина оплачує цю суму, це разова акція і ми більше взагалі не повертаємося до цього питання", – розповів Гетманцев.

Як повідомляє "РБК-Україна", заступник голови комітету Олександ Ковальчук додав, що розмитнення залежатиме від трьох показників:

вік автомобіля

тип двигуна

об'єм двигуна

"Тобто вартість автомобіля більше в розрахунок не береться. Це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно розв'язало проблему "євроблях", – сказав Ковальчук.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні тимчасово перестануть штрафувати автомобілі на іноземних номерах. У МВС чекатимуть голосування народних депутатів за законопроєкти про доступне розмитнення №4643-Д та №4644-Д.